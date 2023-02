AEW étoffe son équipe de Relations Investisseurs avec deux nouvelles nominations

(AOF) - AEW, l’un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers annonce la nomination d’Emmanuel Brechard et Matilda Williams aux postes de directeurs au sein de l’équipe Relations Investisseurs. Ils reportent directement à Alex Griffiths, Head of Inverstor Relations pour l’Europe. Ces nouveaux recrutements portent les effectifs monde de l’équipe Relations Investisseurs à 28 personnes réparties entre l’Asie Pacifique, l’Europe et les Etats-Unis.

Rob Wilkinson, directeur général d'AEW Europe, a commenté : " Ces deux nominations renforcent notre plateforme de relations investisseurs, consolidant les activités de levée de fonds et d'investissement à l'échelle mondiale. Elles apportent plus de 24 ans d'expérience combinée, et joueront tous deux un rôle clé pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients institutionnels, en particulier dans le contexte économique actuel plus volatil. ".