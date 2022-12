AEW développe une plateforme logistique à haute valeur ajoutée environnementale

(AOF) - AEW a acquis auprès d’Alsei un ambitieux projet Stockespace, issu de la gamme de bâtiments à vocation logistique du Groupe Alsei. Les travaux de réalisation de ce bâtiment d’une superficie d’environ 37 800 m2, déjà loué en totalité, sont en cours, en vue d’une livraison en octobre 2023. Il s’élèvera à Mer (41), sur le marché orléanais, avec un accès direct à l’autoroute A10 Paris-Bordeaux.

Sur le plan environnemental, le projet vise l'obtention de la certification Breeam en niveau Very Good.

Procédant d'une logique de réduction de l'impact écologique de leurs réalisations, Alsei Entreprise et AEW ont conclu un accord avec Urbasolar, l'un des leaders français du solaire photovoltaïque. Ce dernier a investi dans le projet pour exploiter une centrale qui sera installée en toiture. Les panneaux solaires devraient produire une puissance équivalente à la consommation annuelle de 30 % de la population de Mer, représentant, en outre, une économie de rejet de 19 tonnes de CO2 par an. L'actif a été acquis pour le compte de l'Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP).

" Cette opportunité réunissait l'ensemble des critères de notre stratégie d'investissement : une localisation au sein d'un cluster logistique de référence à l'échelle nationale, un niveau de prestations aux meilleurs standards de marché et une grande performance environnementale ; l'opération étant précommercialisée auprès d'une enseigne leader dans son domaine. Nous avons pu également, grâce au professionnalisme et à l'implication des équipes d'Alsei, positionner le projet en cohérence avec notre stratégie ESG sur l'ensemble de ses piliers. Mer complète ainsi notre récente acquisition de Servon et accroit la diversification typologique et géographique du patrimoine géré pour le compte de l'ERAFP. " explique Romain Stapek-Weck, Fund manager chez AEW.