AEW acquiert une Résidence Services Seniors Senioriales pour le compte de son fonds Residys

(AOF) - AEW a annoncé l'acquisition en VEFA d'une Résidence Services Seniors (RSS) située à Bordeaux, pour le compte de son fonds Residys auprès du groupe Senioriales (Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs). Le gestionnaire précise que l'immeuble, dont la livraison est prévue au cours du 4ème trimestre 2021, comportera 79 logements et 54 parkings, et développera une surface habitable de 3 582 m2 pour 537 m2 d'espaces de services pour les résidents. Elle sera développée en co-promotion par Senioriales, Alur et Anosta.

L'expert de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs souligne que la résidence sera située dans le nouveau quartier de la ZAC Garonne-Eiffel, sur la rive droite de Bordeaux, face au pont Saint-Jean qui mène au centre historique de la ville. Il ajoute que ce quartier est en cours de développement et comprendra des bureaux, logements, hôtels ainsi que de nombreux commerces et services. L'actif sera développé et exploité par Senioriales dans le cadre d'un bail de 12 ans fermes.

Residys est un fonds qui déploie une stratégie constituée d'un portefeuille diversifié composé d'actifs résidentiels de l'ordre de 20 à 30%, des actifs en VEFA de l'ordre de 40 à 60% et des résidences services senior de l'ordre de 20 à 30%. Le fonds vise à offrir aux investisseurs un revenu stable sur le long terme. Le fonds est toujours en phase de croissance avec un patrimoine de plus de 500 millions d'euros et une capacité d'investissement résiduelle de l'ordre de 200 millions.

AEW précise que, dans cette transaction, il était conseillée par l'Étude Prud'homme & Baum et le cabinet DLA Piper.