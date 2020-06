AEW acquiert « Haus am Rudolfplatz » à Cologne, Allemagne

(AOF) - AEW a annoncé l'acquisition en VEFA d'un actif prime mixte dans le centre de Cologne, pour le compte d'un groupe d'assurance allemand, auprès de Development Partner AG. Le projet, « Haus Am Rudolfplatz » dessiné par l'architecte de renom Max Dudler, développera une surface totale de 8 852 m² et sera livré au printemps 2022.

" Haus Am Rudolfplatz " est un projet de construction majeur qui délivrera 5 789 m² de bureaux Grade A et 2 773 m² de locaux commerciaux et de restauration, ainsi que des espaces de stockage et 34 places de parking souterrain, le tout sur une hauteur de 8 étages. L'actif est situé au cœur de la vieille ville de Cologne, à côté de la porte médiévale Hahnentor, à proximité d'un axe routier majeur, d'un hub de transports en commun et de la zone commerçante du centre-ville.

" Cet actif sera conçu selon les plus hautes spécifications et nous croyons qu'il sera à sa livraison un des immeubles de bureaux les plus demandés à Cologne. L'intérêt des locataires pour ce projet est fort, avec un ratio de pré-commercialisation très important à cette étape de la construction. Nous sommes confiants dans le fait que cet investissement offrira un rendement élevé et durable pour notre client " a commenté Tobias Schnurer, director of investment pour AEW.