AEVEX s'envole grâce à des prévisions plus optimistes pour l'exercice 2026 et à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes

** L'action de la société de défense AEVEX AVEX.N progresse de 11,8% à 13,7 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société, basée à Solana Beach, en Californie, relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 820-840 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 700-720 millions de dollars

** La forte demande sur les marchés finaux pour ses systèmes aéroportés et la contribution de la société BlackSea Technologies, récemment acquise, permettent à AEVEX de revoir à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2026, indique la société

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre progresse de 56,5% pour atteindre 189,7 millions de dollars

** 10 des 11 courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, et 1 recommande de "conserver"; leur objectif de cours médian est de 22 dollars

** Le titre a chuté d’environ 47% depuis son prix d’introduction en bourse d’avril 2026, fixé à 20 dollars