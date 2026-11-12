 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AEVEX s'envole grâce à des prévisions plus optimistes pour l'exercice 2026 et à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 12:40

Ajouter Boursorama à vos sources

** L'action de la société de défense AEVEX AVEX.N progresse de 11,8% à 13,7 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société, basée à Solana Beach, en Californie, relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 820-840 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 700-720 millions de dollars

** La forte demande sur les marchés finaux pour ses systèmes aéroportés et la contribution de la société BlackSea Technologies, récemment acquise, permettent à AEVEX de revoir à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2026, indique la société

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre progresse de 56,5% pour atteindre 189,7 millions de dollars

** 10 des 11 courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, et 1 recommande de "conserver"; leur objectif de cours médian est de 22 dollars

** Le titre a chuté d’environ 47% depuis son prix d’introduction en bourse d’avril 2026, fixé à 20 dollars

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 391,75 +0,71%
Pétrole Brent
92,21 -0,27%
ADOCIA
4,332 -1,10%
2CRSI
18,45 -1,65%
SOITEC
106,15 -2,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank