Aéroports européens: trafic de en hausse de 48% en février, mais en recul sur les niveaux pré-Covid

En février, 40 % des aéroports européens ont retrouvé ou dépassé leurs volumes d'avant la pandémie. Ce sont les aéroports de l'UE ont connu la plus forte croissance du trafic de passagers en février sur le continent par rapport au même mois de l'année précédente, avec une augmentation de 53%. Cela s'explique par le fait que c'est au sein de l'UE que les restrictions liées au variant Omicron étaient les plus strictes.

(AOF) - Le trafic de passagers dans le réseau européen d'aéroports a augmenté de 48 % en février 2023 par rapport au même mois de 2022, annonce l’ACI Europe, qui rassemble les aéroports européens. La croissance est principalement due au trafic international de passagers (+58%), le trafic national de passagers (+22%) augmentant à un rythme beaucoup plus lent. Par rapport aux niveaux prépandémiques (février 2019), le trafic de passagers en février 2023 ressort en recul de 12% - soit un niveau presque inchangé par rapport au mois précédent (-11% en janvier 2023).

