Aéroports européens : Moody’s abaisse sa perspective pour 2023, de « positive » à « stable »

(AOF) - « Les volumes de trafic annuels et la rentabilité du secteur continueront de s'améliorer en 2023 » mais « les niveaux élevés d'inflation et les conditions macroéconomiques plus incertaines en Europe sont susceptibles de ralentir le rythme de la reprise post-pandémique ». C’est ce qu’affirme Corrado Trippa, analyste AVP chez Moody's, pour justifier la réduction de la perspective 2023 sur le secteur aéroportuaire européen, qui passe de « positive » à « stable ».

Le trafic de passagers continuera à se redresser au cours de l'année 2023, du fait de restrictions de voyage très limitées et de la réouverture de certaines routes long-courriers, mais le trafic ne devrait pas retrouver les niveaux de 2019 avant l'année 2025.

En effet la résilience de la demande de voyages sera mise à l'épreuve par le contexte macroéconomique : les dépenses de consommation discrétionnaires devraient ralentir en 2023 et les entreprises pourraient également réduire leurs budgets de voyages d'affaires, tandis que les préoccupations environnementales entourant les voyages aériens s'intensifient en Europe.

Dans le même temps, la rentabilité continuera de se redresser au cours des douze prochains mois, et la pression inflationniste sur les coûts, associée à des augmentations des redevances aéroportuaires, maintiendra les marges d'exploitation en dessous des niveaux de 2019, tandis que les dépenses d'investissement augmenteront jusqu'à la fin de 2023.