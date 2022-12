Aéroports européens: la reprise du trafic marque le pas en octobre 2022 (Aci Europe)

Pour expliquer cette situation, l'Aci Europe invoque la guerre en Ukraine, la détérioration de la situation macroéconomique, la poursuite des restrictions aux voyages dans certaines régions d'Asie, mais aussi l'extension sélective de la capacité des compagnies à bas prix en Europe, ainsi que l'augmentation rapide des tarifs aériens et l'évolution de la demande, notamment l'essor du tourisme de loisir qui prolonge les saisons touristiques.

Seuls 36% des aéroports européens ont jusqu'à présent retrouvé leurs volumes d'avant la pandémie : la plupart de ces aéroports sont des aéroports régionaux et de petite taille.

(AOF) - "La reprise du trafic passagers marque une pause en octobre ", affirme l’Aci Europe, l'organisation professionnelle des aéroports européens qui publie son rapport mensuel sur le trafic aérien. C'est selon elle "la première fois depuis le printemps que la reprise du trafic passagers mensuel marque le pas". Le trafic passagers des aéroports européens a augmenté de 40% en octobre 2022 par rapport à octobre 2021. Cette augmentation est toujours largement portée par le trafic international de passagers (+51%), le trafic domestique de passagers se développant à un rythme beaucoup plus lent (+12%).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.