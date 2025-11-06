Aeromexico, financée par Apollo, évaluée à 2,8 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Les actions de Grupo Aeromexico AERO.N soutenues par Apollo ont augmenté de 0,84% lors de leurs débuts à la Bourse de New York jeudi, valorisant la compagnie aérienne mexicaine à près de 2,8 milliards de dollars.

Les débuts coïncident avec une répression de l'administration Trump à l'encontre des compagnies aériennes mexicaines pour des raisons de concurrence , ce qui incite les investisseurs à attendre une clarté réglementaire.

Les actions de la compagnie ont ouvert à 19,16 dollars l'unité, juste au-dessus du prix d'émission de 19 dollars.

Aeromexico et certains de ses actionnaires existants ont vendu 11,7 millions d'American Depositary Shares (ADS) dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne jeudi, au milieu de sa fourchette de prix de 18 à 20 dollars, ce qui a permis de lever 222,8 millions de dollars.

La cotation intervient alors que le marché des introductions en bourse rebondit après un ralentissement déclenché par les politiques commerciales changeantes du président américain Donald Trump et la volatilité du marché.

Une reprise des actions et des réductions de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine ont stimulé la demande des investisseurs pour de nouvelles offres, bien qu'une fermeture prolongée du gouvernement ait récemment obstrué le pipeline des introductions en bourse.

Aeromexico est soutenu par le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global APO.N et le transporteur américain Delta DAL.N .