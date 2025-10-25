Aeromexico demande à un tribunal américain de bloquer l'ordonnance de Trump imposant la fin de la coentreprise avec Delta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la déclaration, pas de commentaire immédiat de l'USDOT dans les paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

Aeromexico a demandé vendredi à la Cour d'appel du 11e circuit de suspendre un ordre de l'administration Trump l'obligeant à mettre fin à une coentreprise avec Delta Air Lines DAL.N d'ici le 1er janvier, qui permet aux transporteurs de coordonner les décisions en matière de programmation, de tarification et de capacité pour les vols entre les États-Unis et le Mexique. Aeromexico a déclaré qu'elle devrait faire face à des coûts substantiels qu'elle ne pourrait pas récupérer même si un tribunal confirmait ultérieurement l'accord. En septembre, le ministère américain des transports a ordonné de mettre fin à cette coentreprise vieille de près de neuf ans dans le cadre de plusieurs mesures visant l'aviation mexicaine, en invoquant des problèmes de concurrence.

L'USDOT n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Aeromexico a déclaré que l'ordonnance l'obligeait à "réaffecter le personnel existant et

à embaucher du nouveau personnel, à établir une nouvelle présence de la marque aux États-Unis, à séparer ses plates-formes de technologie de l'information pour la tarification et les ventes aux États-Unis de celles de Delta."

Le transporteur mexicain a ajouté que les compagnies aériennes subiraient "un préjudice concret et calculable du fait d'un tel bouleversement de leur marque et de leurs activités".

En août, l'USDOT a déclaré qu'il fallait mettre fin à la coentreprise en raison des "effets anticoncurrentiels permanents sur les marchés États-Unis-Mexique qui confèrent un avantage déloyal à Delta et à Aeromexico".

Les deux transporteurs représentent environ 60 % des vols de passagers entre l'aéroport de Mexico et les États-Unis. L'aéroport est la quatrième porte d'entrée internationale pour les États-Unis.

Aeromexico a déclaré détenir avec Delta une part de 20 % du marché américano-mexicain, contre 21 % pour American Airlines

AAL.O .

L'USDOT, qui n'exige pas de Delta qu'elle vende sa participation de 20 % dans Aeromexico, a déclaré que les problèmes probables de l'entreprise comprennent des tarifs plus élevés sur certains marchés, une capacité réduite et des difficultés pour les transporteurs américains en raison de l'intervention du gouvernement.

Delta affirme que jusqu'à 800 millions de dollars d'avantages annuels pour les consommateurs pourraient s'évaporer, que deux douzaines de liaisons pourraient être annulées et que des avions plus petits pourraient remplacer les avions existants si la coentreprise disparaissait.