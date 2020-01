Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aérien-La compagnie allemande Condor passe aux mains de LOT Reuters • 24/01/2020 à 11:41









BERLIN, 24 janvier (Reuters) - La compagnie aérienne polonaise LOT a annoncé vendredi le rachat de l'allemande Condor, ex-filiale du voyagiste britannique en faillite Thomas Cook. La plus vieille agence de voyages de la planète, alors lourdement endettée, avait mis en vente son segment aérien en février 2019 avant de faire faillite en septembre dernier. Contrairement à sa maison-mère, Condor a pu poursuivre ses activités grâce à un prêt d'urgence de 380 millions d'euros consenti par le gouvernement allemand. Dans un communiqué commun publié vendredi, LOT et la compagnie allemande s'engagent à rembourser ce prêt en intégralité. (Michelle Martin, version française Simon Carraud)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +1.28%