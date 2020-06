Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aérien-Hausse de 30% du trafic passagers mondial en mai par rapport au point bas d'avril-Iata Reuters • 03/06/2020 à 14:50









PARIS, 3 juin (Reuters) - Frappé de plein fouet par la pandémie liée au coronavirus, le trafic aérien mondial de passagers a repris un peu d'élan en mai, affichant une progression de 30% par rapport à son très faible niveau d'avril, a annoncé mercredi l'Association internationale du transport aérien (Iata). Cette reprise est survenue alors que de nombreuses compagnies aériennes ont proposé des baisses de tarifs sur les vols intérieurs afin d'encourager le retour de leurs clients. En moyenne, les prix des billets étaient inférieurs de 23% le mois dernier à ceux de mai 2019. "Les compagnies aériennes ont besoin de trésorerie du fait de la crise et elles cherchent donc à attirer les passagers en proposant des billets moins chers", a déclaré Brian Pearce, chef économiste de l'Iata, lors d'une présentation en ligne. (Laurence Frost, version française Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.