Aérien : feu vert de l'autorité des transports à l'expansion des capacités de Roissy

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

L'Autorité de régulation des transports (ART) a rendu un avis "favorable" concernant le contrat de régulation économique de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle qui prévoit notamment l'expansion de ses capacités, mais émet "cinq réserves", a annoncé mercredi Groupe ADP.

"L'Autorité de régulation des transports a rendu un avis conforme favorable sur le projet de Contrat de Régulation Économique 2027-2034" de Roissy, a écrit le gestionnaire et exploitant des aéroports parisiens dans un communiqué.

Ce contrat, négocié avec l'Etat, prévoit 8,2 milliards d'euros d'investissements sur huit ans, entre autres pour la construction de nouvelles portes d'embarquement et la modernisation de l'aéroport.

Groupe ADP a cependant noté que cet avis était "assorti de cinq réserves", sans donner de précision, mais souligne qu'elles "n'affectent pas l'équilibre économique du contrat". Le gestionnaire, assure démarrer "dès à présent des travaux avec l'Etat permettant de lever les réserves conditionnant la signature du contrat".

Une fois cela réglé, le contrat doit être validé par le conseil d'administration du Groupe ADP, avant d'être signé par l'Etat "d'ici mi-décembre 2026", pour "une entrée en vigueur toujours visée au 1er janvier 2027".

"Ce contrat constituera le socle du prochain plan stratégique et de la trajectoire financière du Groupe ADP à horizon 2030, que nous présenterons début 2027", avait expliqué fin octobre le PDG Philippe Pascal, cité dans un communiqué.

Le projet, jugé "incompatible" avec les objectifs climatiques de la France par plusieurs associations environnementales, remplace celui, plus imposant, de "Terminal 4", abandonné en février 2021.

Il intervient également au moment où le secteur du transport aérien se prépare à des prix du carburant durablement élevés.

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2026 du gestionnaire et exploitant a progressé de 1,4 % par rapport à la même période de 2025, pour atteindre 5,106 milliards d'euros. Il est réalisé à Paris et dans d'autres aéroports dans le monde, de l'Asie à l'Amérique du Sud.