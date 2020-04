Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aena : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 06/04/2020 à 14:43









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Aena avance ce lundi de +6%, porté par l'analyste Credit Suisse qui annonce revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant de 'neutre' à 'surperformance'. En revanche, il revoit à la baisse son objectif de cours sur la valeur, passant de 168 à 148 euros. 'Le titre est pénalisé par les problèmes de liquidité et de trafic, mais notre analyse montre que sa liquidité est bien placée pour traverser la tempête et que son activité bénéficie d'une résilience inhérente', estime le broker.

Valeurs associées AENA Sibe +6.73%