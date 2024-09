Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aelis Farma: réservé à la baisse, échec en phase 2b information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 10:14









(CercleFinance.com) - Le titre Aelis Farma restait réservé à la baisse mercredi matin à la Bourse de Paris suite à l'échec d'une étude de phase 2b chez les patients souffrant de troubles liés à l'usage excessif de cannabis.



La société biopharmaceutique indique que les critères d'évaluation primaire et secondaires, qui consistaient à mesurer la proportion de participants ayant réduit leur consommation, n'ont pas été atteints avec son candidat-médicament AEF0117.



Le critère principal visait à déterminer la proportion de participants ayant réduit leur consommation de cannabis à tout au plus un jour par semaine, tandis que les critères secondaires mesuraient la proportion de participants atteignant l'abstinence complète ou ayant réduit la consommation de cannabis à un maximum de deux jours.



Sur tous ces points, l'essai n'a pas montré de différences significatives entre AEF0117 et le placebo, indique Aelis dans un communiqué.



'Cet échec devrait être lourdement sanctionné par le marché', préviennent ce matin les analystes d'Invest Securities.



Les équipes d'Oddo BHF déclarent, elles aussi, s'attendre à une 'forte pression' sur le cours de Bourse du spécialiste des maladies du cerveau, ce qui les conduit à mettre sous revue leur recommandation 'surperformance' et leur objectif de 25 euros.



'Un nouvel essai de phase 2b avec une population certainement plus importante et un dosage peut être plus élevé devra très certainement être réalisé avant d'entrevoir une phase 3', estime le bureau d'études dans une note.



En attendant, le laboratoire pharmaceutique anglo-américain Indivior - qui juge ces résultats 'décevants' - a manifesté son intention de ne pas exercer son option sur l'AEF0117 avant d'avoir pris connaissance des analyses supplémentaires des données cliniques.





