Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aelis Farma: le prix de l'IPO fixé à 14,02 euros l'action information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 14:42









(CercleFinance.com) - Aelis Farma a annoncé hier soir le succès de son introduction en Bourse, qui lui permettre de lever des fonds d'environ 25 millions d'euros sur Euronext Paris.



La société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies du cerveau souligne que cette augmentation de capital correspond à 100% de son objectif initial, malgré la forte volatilité actuelle sur les marchés.



L'offre, qui concerne 1.783.167 actions nouvelles, pourrait être portée à 25,55 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, qui porte sur 39.627 titres additionnels.



Le prix de l'introduction avait été fixé à 14,02 euros par action, soit dans la borne basse de la fourchette indicative de prix qui était ressortie entre 14,02 et 16,82 euros.



Le début des négociations est prévu sur Euronext Paris le vendredi 18 février, avec une capitalisation boursière qui devrait ressortir autour de 175 millions d'euros.





Valeurs associées AELIS FARMA Euronext Paris 0.00%