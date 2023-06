Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aelis Farma: données précliniques favorables dans l'autisme information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 12:17









(CercleFinance.com) - Aelis Farma a dévoilé lundi des données précliniques montrant une efficacité de l'AEF0217, son deuxième candidat-médicament, dans un modèle génétique murin du trouble du spectre de l'autisme.



Ces résultats, présentés lors d'une conférence européenne consacrée au syndrome de Phelan-McDermid, ont montré la capacité d'AEF0217, dans un modèle génétique murin à corriger de façon statistiquement significative les déficits comportementaux, cognitifs et moteurs, mais aussi l'altération neurologique, considérée comme un des marqueurs neurobiologiques de l'autisme.



D'après Aelis, ces résultats prometteurs ouvrent la voie à analyser la faisabilité d'un développement clinique de AEF0217 dans cette indication et plus généralement dans le domaine du trouble du spectre de l'autisme.



Ce composé est actuellement évalué dans le cadre d'une étude de phase 1/2 dans une première indication, le traitement des déficits cognitifs chez des personnes avec une trisomie 21 (syndrome de Down).



Le titre était en hausse de plus de 3% lundi à la Bourse de Paris suite à cette annonce.





Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris +2.91%