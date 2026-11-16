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Aelis Farma : deuxième recommandation favorable du Comité indépendant de surveillance des données (IDMC)
information fournie par Boursorama CP 16/11/2026 à 08:00

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Aelis Farma reçoit une deuxième recommandation favorable du Comité indépendant de surveillance des données (IDMC) pour son étude de Phase 2b avec AEF0217 chez des personnes avec une trisomie 21

• Après analyse des données de sécurité de l’étude clinique de Phase 2b avec AEF0217 chez des personnes avec une trisomie 21, le Comité indépendant de surveillance des données (IDMC) n’a identifié aucun problème de sécurité et a recommandé la poursuite de l’étude sans modification du protocole.
• Les données de sécurité de 74 participants, dont 54 ayant reçu au moins 12 semaines de traitement, ont été examinées par l’IDMC dans le cadre d’une analyse intermédiaire en aveugle. Ces données confortent le profil favorable de sécurité et de tolérabilité d’AEF0217, une caractéristique particulièrement importante pour un traitement destiné à des populations présentant des pathologies associées comme les personnes avec une trisomie 21.
• L’IDMC a également émis une recommandation favorable permettant d’envisager l’initiation potentielle d’une étude d’extension en ouvert d’une durée de 12 mois.
• L’étude de Phase 2b progresse conformément au calendrier prévu, avec des résultats attendus d’ici fin 2027.

Pour recevoir toute l'information financière d'Aelis Farma en temps réel, faites-en la demande à aelis@newcap.eu

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