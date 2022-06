Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aelis Farma: début du recrutement pour une étude information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 15:38









(CercleFinance.com) - Aelis Farma annonce le recrutement du premier patient de l'étude de phase 2b portant sur AEF0117 dans le traitement des effets néfastes de l'usage du cannabis, étude qui devrait inclure environ 330 patients dans neuf centres participants aux Etats-Unis.



Cette étude clinique, menée en double aveugle et contre placebo, comptera quatre groupes de patients, qui se verront administrer soit le placebo, soit l'une des trois doses testées d'AEF0117 une fois par jour pendant trois mois.



L'objectif principal est de démontrer si AEF0117 réduit la consommation de cannabis, en démontrant l'augmentation de la proportion de sujets diminuant leur consommation par rapport au placebo. Les résultats de l'étude sont attendus en 2024.





Valeurs associées AELIS FARMA Euronext Paris +0.16%