Aelis Farma: 21,14 millions de trésorerie, visibilité jusqu'à fin 2025

(AOF) - Aelis Farma annonce un niveau de trésorerie net « solide » à la fin du premier semestre 2023 à 21,14 millions d’euros. Cette biotech spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau estime pouvoir financer son développement « au moins jusqu’à fin 2025 ». La perte nette au 1er semestre atteint 1,63 million d’euros contre 10,35 millions il y a un an, pour un « produit des activités ordinaires » à 5,7 millions, contre 4,2 millions il y a un an. Le résultat opérationnel au 30 juin 2023 est négatif de 2,44 millions contre - 4,64 millions au 30 juin 2022.

" Nous sommes très satisfaits des avancées réalisées au cours des six premiers mois de l'année 2023 ", déclare Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d'Aelis Farma. " Grâce à l'efficacité, la motivation et le dévouement de nos équipes, des étapes cliniques clés annoncées ont été franchies, nous ayant permis d'atteindre avec succès les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés, en particulier sur nos deux candidats-médicaments ‘first-in-class', AEF0117 et AEF0217 ".

" Notre plateforme de screening a réalisé des avancées significatives nous permettant d'identifier de nouvelles molécules, différentes de AEF0117 et AEF0217. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à des traitements pour d'autres maladies du cerveau et permettre ainsi à Aelis Farma de devenir un acteur de premier plan dans ce domaine. "

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.