AEGON suspend le versement de son dividende

(AOF) - Aegon a annoncé renoncer à son dividende final de 0,16 euro par action ordinaire pour 2019. L'assureur néerlandais obéit ainsi à l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) qui a exhorté vendredi les assureurs et réassureurs à suspendre temporairement toute distribution de dividendes. En tenant compte de l'acompte sur dividende versé en septembre 2019, cela donne un dividende total pour l'exercice 2019 de 0,15 euro par action ordinaire.

L'assureur néerlandais examinera les possibilités de distribution de capital à ses actionnaires dès que cela sera approprié.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Finance - Banques

La vie est dure pour les banques européennes ! Ces dernières sont d'abord soumises à une régulation très stricte, qui leur impose des contraintes de fonds propres et de liquidités (Bâle III). Les banques américaines, qui n'ont pas ces contraintes, génèrent des marges supérieures et dominent le créneau lucratif de la banque d'investissement. De plus les taux d'intérêt bas ou nuls pèsent sur la rentabilité. A cela s'ajoute la concurrence de la Fin Tech et des Gafa. D'ailleurs les grands établissements rachètent des fintechs pour contrer cette menace technologique. Mais la lutte contre Facebook ou Google, qui offrent des services gratuits en se rémunérant sur l'exploitation des données de paiement, s'annonce très complexe.