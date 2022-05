Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: soutenu par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 16:15









(CercleFinance.com) - Aegon grimpe de 3% à Amsterdam avec le soutien de propos favorables de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 5,60 à 5,80 euros, voyant du potentiel de progression du consensus pour l'assureur néerlandais.



'De plus, nous pensons qu'une transaction sur le portefeuille d'annuités variables devrait créer de l'optionalité de retour de capitaux supplémentaire, tout en réduisant l'exposition du groupe à une unité qui a significativement pesé sur la valorisation', ajoute le broker.





Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +3.05%