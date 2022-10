Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: retrait de la coentreprise avec Liberbank finalisé information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 11:47









(CercleFinance.com) - La compagnie d'assurance néerlandaise Aegon annonce ce vendredi avoir finalisé avec succès la cession de sa participation de 50% dans la coentreprise d'assurance espagnole avec Liberbank à Unicaja Banco.



Comme annoncé le 23 mai, cette vente fait suite au changement de contrôle de Liberbank après sa fusion avec Unicaja Banco en 2021. Aegon Espagne a l'intention de reverser le produit net de la transaction au niveau du groupe.





