Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: relèvement de prévisions pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 09:08









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Aegon indique relever sa prévision de free cash-flow des unités pour l'exercice 2022 à environ 1,4 milliard d'euros, contre environ 1,2 milliard en estimation précédente.



L'assureur néerlandais s'attend également à atteindre un flux de trésorerie disponible cumulé d'au moins 2,2 milliards d'euros sur la période 2021-2023, bien au-dessus de l'objectif de 1,4 à 1,6 milliard fixé lors du Capital Markets Day 2020.



Sur son deuxième trimestre, il a essuyé une perte nette de 348 millions d'euros due à des charges ponctuelles et à une perte sur les couvertures de taux d'intérêt aux États-Unis, alors que son profit d'exploitation s'est tassé de 11% (hors effets de changes) à 538 millions.



'Les économies de dépenses, les mesures de croissance et l'expérience favorable en matière de sinistres sont plus que compensés par des commissions moins élevées en raison des fluctuations défavorables du marché et de la baisse des revenus de placement', explique-t-il.





Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +8.16%