Aegon: rapprochement bouclé des activités aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - L'assureur néerlandais Aegon a annoncé mardi avoir finalisé la fusion de ses activités aux Pays-Bas avec celles d'a.s.r., une opération qui avait été initialement officialisée à l'automne dernier.



La transaction, qui concerne les métiers d'Aegon dans les domaines des retraites, de l'assurance-vie, de l'assurance IARD, de la banque et des prêts hypothécaires, doit donner naissance au deuxième plus grand groupe d'assurance aux Pays-Bas.



Dans le cadre de l'opération, Aegon va percevoir un montant de 2,2 milliards d'euros en numéraire, assorti d'une participation de 29,99% au sein du capital d'a.s.r.



Grâce à ces fonds, l'assureur dit vouloir redistribuer quelque 1,5 milliard d'euros à ses actionnaires sous forme d'un programme de rachat d'actions qui devrait démarrer incessamment sous peu.



Suite à ces annonces, le titre Aegon progressait de 1,8% mardi en fin de matinée, signant la plus forte progression de l'indice AEX.





