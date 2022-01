Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: programme de rachats d'actions finalisé information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 12:13









(CercleFinance.com) - Aegon a déclaré mardi avoir finalisé le programme de rachats d'actions qu'il avait officialisé en début d'année, avec l'objectif de couvrir la rémunération en titres proposée à ses cadres dirigeants.



L'assureur néerlandais indique avoir fait l'acquisition entre les 7 et 24 janvier, de 10.158.360 de ses propres titres à un prix unitaire moyen de 4,92 euros.



Ces actions sont vouées à être conservées jusqu'au moment de leur attribution aux bénéficiaires, précise le groupe dans un communiqué.





