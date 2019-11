Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : programme de rachats d'actions achevé Cercle Finance • 11/11/2019 à 09:00









(CercleFinance.com) - Aegon annonce avoir achevé un programme de rachats d'actions annoncé le 18 septembre, destiné à neutraliser l'effet dilutif de l'acompte sur dividende 2019 payé en actions. Les actions rachetées seront conservées pour couvrir de futurs dividendes versés en actions. Du 1er octobre au 8 novembre, la compagnie d'assurance néerlandaise a racheté près de 43,15 millions de ses propres actions à un prix unitaire moyen de 3,89 euros, représentant donc un montant total déboursé de 168 millions d'euros.

