Aegon: prévision de génération de capital confirmée

(CercleFinance.com) - Aegon a maintenu jeudi ses prévisions en matière de génération de capital pour l'année, soutenu par un activité commerciale toujours solide aux Etats-Unis et au Brésil.



L'assureur néerlandais, qui a également fait état d'entrées d'argent nettes dans ses métiers de gestion d'actifs, a dégagé une génération de capital de 256 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année.



Dans son communiqué, le groupe se dit bien parti pour afficher une génération de capital de l'ordre de 1,1 milliard d'euros en 2024.



Aegon a par ailleurs annoncé son intention de lancer un nouveau programme de rachats d'actions de 200 millions d'euros au début du mois de juillet, avec l'objectif de l'achever d'ici à la fin de l'année.



Suite à ces annonces, le titre progressait de 0,7% jeudi à la Bourse d'Amsterdam.





