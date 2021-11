Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : perte nette essuyée au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Aegon publie une perte nette de 60 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2021, sous le poids d'une charge exceptionnelle de 470 millions, ainsi qu'un profit opérationnel en baisse de 16% à 443 millions d'euros. 'Des améliorations de performances dans la plupart de nos activités, soutenues par une exécution disciplinée de notre plan d'amélioration opérationnelle, ont été contrebalancées par une mortalité élevée aux Etats-Unis', explique le CEO Lard Friese. Ajoutant avoir récolté les fruits des économies de dépenses réalisées jusqu'à présent, la compagnie d'assurances néerlandaise se dit confiante dans son objectif de 400 millions d'euros d'économies de dépenses en 2023.

