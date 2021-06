Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : nouvelle directrice générale pour Aegon Pays-Bas Cercle Finance • 15/06/2021 à 08:53









(CercleFinance.com) - Aegon annonce la nomination, avec prise d'effets immédiate, d'Allegra van Hövell-Patrizi comme nouvelle directrice générale (CEO) de sa filiale Aegon Pays-Bas et membre du conseil de direction du groupe, succédant à Maarten Edixhoven. Allegra van Hövell-Patrizi a rejoint Aegon fin 2015 et était directrice des risques et membre du conseil de direction depuis 2016. Cette responsabilité sera assurée temporairement par le directeur financier Matt Rider jusqu'à la nomination d'un successeur.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +0.27%