Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : nouvelle directrice des ressources humaines Cercle Finance • 13/04/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - Aegon annonce l'arrivée, au 1er juin prochain, d'Elisabetta Caldera comme directrice des ressources humaines et membre du directoire, succédant à Carla Mahieu, qui a décidé de démissionner après plus d'une décennie à ce poste. De nationalité italienne, Elisabetta Caldera rejoint l'assureur néerlandais, forte de plus de 25 années d'expérience en ressources humaines, notamment dans sa dernière fonction de HR Director Europe Cluster & Egypt chez l'opérateur télécoms Vodafone.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +0.75%