Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : nouveau directeur général pour Transamerica Cercle Finance • 11/03/2021 à 07:44









(CercleFinance.com) - Aegon annonce que Will Fuller, ancien vice-président exécutif de Lincoln Group, succédera à Mark Mullin aux postes de directeur général de Transamerica et de membre du conseil d'administration d'Aegon, à compter du 31 mars 2021. Mark Mullin, qui travaille pour le groupe d'assurance depuis 33 ans et a été directeur général pendant 11 ans, deviendra le nouveau président du conseil d'administration de Transamerica Corporation, succédant à Don Shepard, qui a pris sa retraite.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam 0.00%