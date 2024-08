Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aegon: nouveau CEO pour Aegon AM dans un mois information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats semestriels, Aegon annonce la nomination de Shawn Johnson comme nouveau CEO de sa filiale Aegon Asset Management, ainsi que comme membre du comité exécutif du groupe, à partir du 23 septembre.



Il succèdera ainsi à Bas NieuweWeme, qui a décidé de quitter la compagnie d'assurance néerlandaise pour suivre d'autres opportunités de carrière, mais conservera une fonction de conseiller jusqu'au 1er décembre pour une transition en douceur.



'Shawn Johnson apportera à Aegon AM une riche expérience, ayant servi le plus récemment comme CEO d'AMP Capital, un gérant d'investissements international basé en Australie, qu'il a dirigé avec succès à travers une période de transformation stratégique', souligne Aegon.





Valeurs associées AEGON 5,52 EUR Euronext Amsterdam -4,99%