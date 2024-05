Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aegon: nomination d'un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de son point d'activité de premier trimestre, Aegon a annoncé jeudi la nomination d'un nouveau directeur financier, avec prise d'effet au 1er septembre prochain.



L'assureur néerlandais précise qu'à cette date, Duncan Russell succédera à Matt Rider, un cadre de 61 ans qui assurait ces fonctions depuis plus de sept ans.



Agé de 45 ans, Duncan Russell était depuis 2020 le directeur de la transformation d'Aegon après avoir précédemment effectué des passages chez l'assureur britannique Admiral, NN Group et J.P. Morgan.





