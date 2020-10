Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : nomination au conseil de surveillance Cercle Finance • 30/10/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - Aegon annonce la nomination de Frans Blom comme nouveau membre de son conseil de surveillance pour quatre ans, nomination approuvée par la banque centrale néerlandaise, mais restant soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale, en 2021. D'ici là, Frans Blom participera aux réunions du conseil de surveillance en tant qu'observateur. Il apportera à la compagnie d'assurance néerlandaise une vaste expérience dans le secteur du conseil, acquise durant 30 ans chez Boston Consulting Group (BCG).

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +1.14%