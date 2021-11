Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : neutralité carbone du portefeuille visée en 2050 information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 15:34









(CercleFinance.com) - En marge de la COP26, Aegon fait part de son intention de faire passer son portefeuille d'investissements en compte général de 156 milliards de dollars à des activités sans émissions nettes de gaz à effets de serre à horizon 2050. Dans ce contexte, l'assureur néerlandais va rejoindre la Net-Zero Asset Owner Alliance, un ensemble d'investisseurs institutionnels sous convention avec les Nations Unies, engagés à conduire de telles transitions de leurs portefeuilles. Aegon s'est fixé un objectif intermédiaire de réduire d'ici 2025, de 25% l'intensité moyenne pondérée en carbone d'environ 55 milliards d'euros d'actifs sur lesquels il exerce un contrôle. Des objectifs à intervalles de cinq ans seront fixés pour la période 2025-2050.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam -1.09%