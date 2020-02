Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : lourdement sanctionné après les résultats annuels Cercle Finance • 13/02/2020 à 10:26









(CercleFinance.com) - Aegon plonge de 8% à Amsterdam, suite à la publication par la compagnie d'assurances d'un bénéfice net certes doublé à 1,53 milliard d'euros au titre de 2019, mais avec un bénéfice avant impôt sous-jacent en retrait de 5% à 1,97 milliard. 'Nos profits ont été impactés par des taux d'intérêt bas alors que nous avons connu des sorties nettes dans nos activités retraites Etats-Unis et annuité, ce qui a conduit à un retour sur fonds propres de 9,5%, sous notre objectif de 10%', explique Alex Wynaendts. 'Toutefois, nous avons accru notre génération de capitaux ce qui, combiné à nombre d'actions de gestion, nous a permis de maintenir une forte position de capital', poursuit le CEO, qui annonce donc un dividende final de 0,16 euro, augmentant son dividende annuel de 7%.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam -8.95%