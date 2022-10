Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Aegon: le titre grimpe, projet de rapprochement aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 12:34

(CercleFinance.com) - L'action Aegon bondit de plus de 6% jeudi à la Bourse d'Amsterdam suite à l'annonce par le groupe d'assurance néerlandais d'un projet de rapprochement de ses activités aux Pays-Bas avec celles d'a.s.r.



L'opération, qui vise à créer un leader du marché des retraites, de l'assurance vie et non-vie, prendrait la forme d'une prise de participation de 29.99% d'Aegon dans a.s.r., assortie d'un paiement en numéraire de 2,5 milliards d'euros.



Sur ce montant, l'assureur dit vouloir redistribuer 1,5 milliard d'euros à ses actionnaires, mais aussi réduire son endettement d'environ 700 millions d'euros.



Avec cette transaction, Aegon explique surtour vouloir s'éloigner de ses activités les plus 'mûres' pour se positionner sur des segments davantage prometteurs en terme de croissance.



L'idée est, d'après lui, d'accentuer son attention sur les marchés internationaux où il est en mesure de créer un avantage comparatif.



Aegon mentionne tout particulièrement le potentiel de sa filiale aux Etats-Unis, Transamerica, qui se développe actuellement sur le marché de l'assurance-vie et des fonds de pension, mais aussi ses ambitions au Royaume-Uni, où il compte faire croître ses activités sur les métiers professionnels.



A 12h30, le titre gagnait 6,4%, signant de loin la plus forte hausse de l'indice AEX 25, ce qui portait sa capitalisation boursière à plus de 9,8 milliards d'euros.