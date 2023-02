Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: le titre en forte hausse après les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 11:29









(CercleFinance.com) - L'action de l'assureur néerlandais Aegon s'inscrit en forte hausse jeudi en fin de matinée, ce dernier ayant fait état d'un bénéfice opérationnel meilleur que prévu au titre du quatrième trimestre.



Son résultat d'exploitation a progressé de 4% à 488 millions d'euros sur les trois derniers mois de 2022, soutenu par des économies en termes de coûts et un repli du nombre de déclarations de sinistres.



Le groupe dit avoir également bénéficié de la vigueur du dollar, du fait de sa forte exposition aux Etats-Unis.



Le bénéfice dépasse ainsi le consensus, qui le donnait à 436 millions d'euros.



Une perte pour dépréciation liée à la cession à a.s.r. de ses activités aux Pays-Bas se traduit néanmoins par une perte nette de 2,4 milliards d'euros sur le trimestre, et de 2,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice.



Aegon a annoncé par ailleurs la mise en oeuvre d'un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros devant être bouclé avant la fin du premier semestre.



Suite à toutes ces annonces, l'action gagnait 2,6% jeudi vers 11h20, signant la troisième plus forte hausse de l'indice AEX.





