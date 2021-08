Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : le programme de rachats d'actions est bouclé information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 09:35









(CercleFinance.com) - Aegon a annoncé lundi avoir finalisé le rachat de 39,5 millions de ses propres actions, qui seront désormais auto-détenues en vue du versement de futurs dividendes en titre. L'assureur néerlandais avait lancé le mois dernier un programme de rachat d'actions destiné à neutraliser l'effet dilutif lié au paiement en titres du solde de son dividende au titre de l'exercice 2020. Certaines de ces actions doivent également être allouées aux plans de rémunération en actions proposés à ses cadres dirigeants. Entre le 8 juillet et le 20 août, le groupe a procédé au rachat de ses titres à un prix moyen unitaire de 3,7 euros, ce qui représente une enveloppe totale de l'ordre de 146 millions d'euros.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +0.63%