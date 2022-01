Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - L'assureur néerlandais Aegon a annoncé vendredi le lancement d'un programme de rachat d'actions de 50 millions d'euros destiné à couvrir la rémunération en titres proposée à ses cadres dirigeants.



L'opération doit permettre au groupe d'honorer les obligations liées à l'émission de titres en vue de l'attribution d'actions à son équipe de direction, au titre des exercices 2021 et 2022.



Aegon précise que les actions rachetées seront auto-détenues en attendant leur transfert aux participants.



Le programme de rachat d'actions doit débuter aujourd'hui pour se terminer d'ici au 28 janvier.





