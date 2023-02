Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : grimpe de +6% et teste la résistance des 5,30E information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 17:30









(CercleFinance.com) - Aegon -locomotive de l'AEX- grimpe de +6% et teste la résistance des 5,30E à l'issue d'un mouvement ascendant de +36% le 10/10/2022.

C'est une résistance majeure puisqu'il s'agit du sommet du canal ascendant moyen terme.

Une fois testé les 5,3E, le titre s'est retrouvé enfermé au sein d'un étroit canal 5,22/5,28E d'où il ne ressort plus.





Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +5.08%