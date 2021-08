Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : feu vert de Bruxelles à l'opération VIG information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Aegon a annoncé vendredi que la Commission européenne avait autorisé le rachat de ses activités en Europe centrale et de l'est par Vienna Insurance Group (VIG). Le périmètre de cette opération à 830 millions d'euros, initialement annoncée en novembre 2020, porte sur les activités d'assurance, de retraite et de gestion d'actifs du groupe néerlandais en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Turquie. VIG cherche actuellement à obtenir l'accord de toutes les autorités idoines afin de pouvoir boucler l'acquisition.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +2.17%