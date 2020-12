Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : en retrait avec une dégradation de broker Cercle Finance • 18/12/2020 à 13:04









(CercleFinance.com) - Aegon recule de plus de 1% à Amsterdam, pénalisé par des propos de Credit Suisse qui dégrade son opinion de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre de la compagnie d'assurances, avec un objectif de cours maintenu à 3,3 euros. Le broker pense que la direction 'fait des pas positifs pour rendre le groupe plus 'investissable', améliorer la force du bilan et réduire le risque d'actif non-rémunéré dans l'activité', et il voit du potentiel de hausse par des cessions supplémentaires. 'Toutefois, ceci se fera probablement au détriment de la génération de capital à court terme et du free cash-flow, et nous pensons que certains pairs d'Aegon (tels que NN Group) offrent un meilleur risque-rendement', juge-t-il toutefois.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam -1.58%