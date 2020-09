Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : des rachats d'actions prévus en octobre Cercle Finance • 17/09/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Aegon fait part de son intention de racheter pour 59 millions d'euros de ses propres actions pour neutraliser l'effet dilutif lié à l'acompte sur dividende 2020 en actions. Ces titres seront conservés pour être utilisés dans le paiement de dividendes en actions futures. Ces rachats d'actions commenceront le 1er octobre et devraient s'achever au plus tard le 2 novembre. La compagnie d'assurances néerlandaise engagera une tierce partie pour réaliser les transactions pour son compte.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam -1.68%