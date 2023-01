Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: des rachats d'actions prévus en janvier information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 10:58









(CercleFinance.com) - Aegon annonce son intention de racheter pour 42,5 millions d'euros d'actions de façon à répondre à ses obligations liées à ses plans de rémunération à base d'actions pour ses cadres-dirigeants, rachats qui se dérouleront du 9 au 30 janvier au plus tard.



Ces rachats seront effectués par une tierce partie pour le compte du groupe néerlandais. Les actions ainsi rachetées seront conservées par la compagnie d'assurance jusqu'à ce qu'elles soient allouées aux participants aux plans de rémunération en question.





