Aegon : départ du CEO de l'activité aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Aegon annonce le départ de Maarten Edixhoven de ses fonctions de CEO d'Aegon Pays-Bas et de membre du conseil de direction, dès ce 11 mai, après sept années passées au sein du groupe, dont cinq à la tête de son activité néerlandaise. Il a en effet décidé de poursuivre sa carrière en dehors d'Aegon. La compagnie d'assurances précise que le processus de recherche d'un successeur est en cours et que 'de nouvelles annonces seront faites en temps appropriés'.

