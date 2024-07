Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aegon: démarrage d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - L'assureur Aegon fait part du démarrage de son programme de rachat d'actions pour 200 millions d'euros annoncé le 16 mai dernier et devant s'achever le 13 décembre prochain, sauf circonstances imprévues, en vue d'une annulation des titres acquis.



Ces rachats seront exécutés par une tierce partie pour le compte du groupe néerlandais. Son principal actionnaire, Vereniging Aegon, s'est engagé à y participer à hauteur de sa participation de 18,4% des droits de vote, soit 37 millions d'euros.





Valeurs associées AEGON 5,78 EUR Euronext Amsterdam -0,21%