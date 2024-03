Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aegon: délaissé après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 11:24









(CercleFinance.com) - Aegon lâche 4% à Amsterdam, après la publication d'une perte nette de 199 millions d'euros au titre de l'année écoulée, ainsi que d'un profit opérationnel en baisse de 17% à 1,5 milliard (dont une chute de 32% sur le seul second semestre à 681 millions).



'Au cours du second semestre, Aegon a maintenu sa dynamique commerciale, tirée par la performance vigoureuse de nos activités américaines, ainsi que de notre activité sur lieu de travail au Royaume-Uni et de notre coentreprise au Brésil', affirme le CEO Lard Friese.



Un dividende final de 0,16 euro par action sera proposé par l'assureur néerlandais, portant son dividende total pour 2023 à 0,30 euro par action, en augmentation de 30% par rapport à celui versé au titre de l'exercice précédent.





Valeurs associées AEGON Tradegate -3.77% AEGON Euronext Amsterdam -4.15% AEGON XETRA 0.00% AEGON LSE Intl -1.84% AEGON OTCBB +11.57%