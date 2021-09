Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : débouté en appel par le Tribunal de Budapest information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 11:23









(CercleFinance.com) - Aegon a annoncé hier soir que la cour d'appel de Budapest avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision ministérielle bloquant la cession de ses activités hongroises. Le groupe d'assurance néerlandais explique que le Tribunal métropolitain de Budapest n'a pas donné une suite favorable à la requête qu'il avait déposée avec VIG, le candidat à la reprise de sa filiale dans le pays. Cet appel conjoint visait à invalider une décision du Ministère hongrois de l'Intérieur, qui a opposé une fin de non-recevoir au processus d'acquisition de la filiale hongroise d'Aegon par VIG. Dans un communiqué, Aegon et VIG - qui disent regretter cette décision - manifestent l'intention de porter le dossier devant la Cour Suprême du pays dans un délai de 30 jours. Aegon avait annoncé l'an dernier la cession de ses activités d'assurances, de retraites et de gestion d'actifs en Hongrie, Pologne, Roumanie et Turquie, à Vienna Insurance Group (VIG).

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +0.69%